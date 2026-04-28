Спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна поділився думками щодо виступу донецької команди в Лізі конференцій, наголосивши, що вихід до півфіналу цього турніру є великим досягненням не лише для клубу, а й для всієї України. Слова менеджера передає The Standard.

Знаєте, коли ми тільки почали грати в Лізі конференцій, я казав, що мені не подобається цей турнір. Але коли доходиш до півфіналу, розумієш, що виконав неймовірну роботу. І не лише для наших гравців, а й для всієї нашої країни.

Якщо навіть привести зараз до Шахтаря Гвардіолу, або Моурінью, або Юргена Клоппа, я не знаю, як би вони впоралися з цією ситуацією, Повірте мені, все тримається лише на ментальності.

Наприклад, після матчу з Пелас ми будемо їхати автобусом приблизно чотири години до одного з міст у Польщі. Після цього сядемо на потяг і о 4-й ранку вирушимо прямо до Києва. Ми прибудемо у п’ятницю, думаю, близько 16:00 до Києва.

У суботу у нас тренування. У неділю — дербі проти Динамо Київ, а відразу після гри ми знову тим самим маршрутом повертаємося до Лондона. Це лише один приклад, і, повірте мені, так триває вже чотири роки.