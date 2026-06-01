Президент Шахтаря Рінат Ахметов висловився щодо проукраїнської позиції донецького клубу. Слова відомого бізнесмена передає The Guardian.

Шахтар завжди був проукраїнським клубом, завжди був патріотичним. Багато людей могли цього не помічати. У 2007 році, коли ситуація на Донбасі була зовсім іншою, ми створили нову емблему з написом «Шахтар» в українському стилі замість російського варіанту «Шахтер». Це було зроблено за результатами опитування наших уболівальників.

Лише зараз, після повномасштабного вторгнення, всі зрозуміли, наскільки сильною є українська позиція Шахтаря. Ми є послом у світі, який демонструє, що Шахтар – український клуб і що ми боремося за незалежність, свободу та суверенітет. Водночас практично кожен українець є гідним послом своєї країни.