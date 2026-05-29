Офіційно: Конопля перейшов до німецької Боруссії Менхенгладбах
Угода розрахована до літа 2029 року
близько 5 годин тому
Захисник збірної України Юхим Конопля продовжить кар'єру в німецькій Бундеслізі. 26-річний футболіст залишив донецький Шахтар у статусі вільного агента та підписав контракт із Боруссією Менхенгладбах до літа 2029 року. Повідомляє пресслужба німецького клубу.
Конопля виступав за першу команду Шахтаря з 2021 року. За цей час він узяв участь у 114 матчах у всіх турнірах, забив 7 голів та віддав 15 гольових передач. У складі донецького клубу захисник тричі ставав чемпіоном України (2023, 2024, 2026), двічі вигравав Кубок України (2024, 2025) та один раз — Суперкубок країни (2021).
