Ахметов повідомив, чи продовжить відвідувати матчі Шахтаря вже у Лізі чемпіонів
Навесні президент «гірників» уперше за 12 років з'явився на трибунах
Президент Шахтаря Рінат Ахметов поділився думками щодо проведення номінально домашніх матчів Ліги чемпіонів на лондонському Стемфорд Бридж. Його слова передає пресслужба клубу.
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Ці рішення ухвалював не я. Це рішення ухвалював менеджмент клубу, і мені здається, вони ухвалили хороше рішення. Але якщо ми програємо або не вийдемо далі, то можу сказати, що ми вже знаємо, хто винен 😁.
Чи планую відвідувати матчі Шахтаря в Лізі чемпіонів? Побачимо.
Нагадаємо, Ахметов зустрівся з Александером Чеферіном і отримав із рук президента УЄФА нагороду.