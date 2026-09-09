Український нападник Роман Яремчук отримав ігрову практику в першому офіційному матчі Олімпіакоса в сезоні-2026/27. 30-річний форвард допоміг пірейській команді здобути перемогу над Волосом у другому турі загального етапу Кубка Греції.

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Яремчук розпочав зустріч на лаві запасних. Головний тренер Олімпіакоса випустив українця на поле на 71-й хвилині, коли матч уже перейшов у вирішальну стадію. Нападник провів на полі заключний відрізок поєдинку та долучився до перемоги своєї команди.

Гра вийшла результативною й завершилася з рахунком 3:2 на користь господарів. Олімпіакос забив тричі до 68-ї хвилини, однак Волос не припинив боротьбу та в заключній частині зустрічі скоротив відставання до мінімуму. Пірейці втримали перевагу й довели матч до перемоги.

Для Яремчука це була перша поява на полі у складі Олімпіакоса в новому сезоні. Востаннє українець виступав за грецький клуб 24 січня 2026 року – також у матчі проти Волоса. Тоді форвард вийшов на заміну, а його команда здобула мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

Після цього нападник залишив Олімпіакос і другу половину попереднього сезону провів на правах оренди у французькому Ліоні. Тепер Яремчук повернувся до пірейської команди, однак на початку сезону не мав довіри Хосе Луїса Менділібара.

Команда, до речі, з максимумом очок лідирує в турнірній таблиці Кубка Греції. На загальному етапі відбудеться ще один тур, а Олімпіакос уже точно не опуститься нижче 12-го місця і пройшов далі.

Кубок Греції, другий тур

Олімпіакос – Волос 3:2

Голи: Гонсалес, 42, 50, Пуерта, 68 – Гонсалес, 79, Харалампоглу, 89

Поява українця на полі має важливе значення з огляду на майбутні матчі національної збірної України. У вересні команда розпочне виступи в Лізі націй, а додаткові хвилини на клубному рівні допоможуть Яремчуку набрати форму та повернути відчуття ігрового ритму.