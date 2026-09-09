По-перше, дуже приємно бути тут. Я тут на запрошення президента УЄФА, за що йому велике спасибі. Ми вже не бачилися з Александером п’ять років, і в мене залишилися найтепліші та найкращі спогади про ту зустріч. Тоді ніхто з нас не міг припустити, що за три місяці Росія розпочне повномасштабну, агресивну, несправедливу та жорстоку війну проти України. Проти своїх мирних сусідів.

Я тут не лише для того, щоб отримати нагороду, хоча не приховуватиму – це дуже приємно, адже за цим стоїть величезна праця всієї нашої футбольної родини: усіх поколінь футболістів, тренерів, співробітників клубу і, звичайно ж, уболівальників. Я тут також для того, щоб висловити президенту УЄФА величезну подяку за те, що він завжди на боці добра, завжди на боці справедливості.