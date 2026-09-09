Ахметов зустрівся з Чеферіном і отримав із рук президента УЄФА нагороду
Стала відомою причина візиту власника Шахтаря напередодні старту «гірників» у Лізі чемпіонів
Президент Шахтаря Рінат Ахметов зустрівся з очільником УЄФА Александером Чеферіном. Під час зустрічі словенець вручив українському керівнику пам’ятну відзнаку з нагоди тридцятиріччя його президентства в донецькому клубі та 90-річчя Шахтаря. Чеферін також відзначив внесок Ахметова в розвиток футболу й багаторічну відданість команді.
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По-перше, дуже приємно бути тут. Я тут на запрошення президента УЄФА, за що йому велике спасибі. Ми вже не бачилися з Александером п’ять років, і в мене залишилися найтепліші та найкращі спогади про ту зустріч. Тоді ніхто з нас не міг припустити, що за три місяці Росія розпочне повномасштабну, агресивну, несправедливу та жорстоку війну проти України. Проти своїх мирних сусідів.
Я тут не лише для того, щоб отримати нагороду, хоча не приховуватиму – це дуже приємно, адже за цим стоїть величезна праця всієї нашої футбольної родини: усіх поколінь футболістів, тренерів, співробітників клубу і, звичайно ж, уболівальників. Я тут також для того, щоб висловити президенту УЄФА величезну подяку за те, що він завжди на боці добра, завжди на боці справедливості.
Очільник УЄФА високо оцінив роль Ахметова у збереженні Шахтаря після початку великої війни. За словами Чеферіна, складно знайти іншого президента в європейському футболі, який був би настільки відданий своєму клубу.
Я не думаю, що у Європі є ще хоча б один президент, який був би настільки відданий своєму клубу, який виявляв би стільки любові до футболу та свого клубу. І справді зворушливо бачити, як йому вдається зробити так, щоб абсолютно ненормальна ситуація здавалася нормальною для футболістів Шахтаря. І, з усією повагою до всіх інших, я не думаю, що без Ріната Ахметова цей клуб досі існував би.
Нагадаємо, завтра, 10 вересня, Шахтар стартує на загальному етапі Ліги чемпіонів матчем з ПСВ.