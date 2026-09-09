УЄФА призначив суддівську бригаду на матч першого туру загального етапу Ліги чемпіонів між ПСВ та донецьким Шахтарем. Поєдинок відбудеться 10 вересня в Ейндговені на домашній арені нідерландського клубу.

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Головним арбітром зустрічі призначили турецького рефері Халіла Умута Мелера. Допомагати йому на бокових лініях будуть співвітчизники Ібрагім Чаглар Уярджан та Абдулла Озкара. Обов’язки четвертого судді виконуватиме Джихан Айдин.

За систему відеодопомоги арбітрам відповідатимуть представники Німеччини та Швейцарії. Головним відеоасистентом призначили німця Крістіана Дінгерта, а його помічником у VAR-кімнаті буде швейцарець Федаї Сан.

Таке призначення може мати додаткову особливість для Шахтаря. Головний тренер донецької команди Арда Туран є громадянином Туреччини, тому під час матчу матиме змогу безпосередньо спілкуватися з головним арбітром та його асистентами рідною мовою.

Водночас для Халіла Умута Мелера майбутня зустріч стане не першим матчем за участю Шахтаря в єврокубках. Раніше турецький арбітр уже обслуговував поєдинок донецької команди в Лізі чемпіонів.

Той матч відбувся в сезоні-2024/25. Шахтар зустрічався з мюнхенською Баварією, однак зазнав розгромної поразки з рахунком 1:5. Тож попередня зустріч українського клубу з Мелером залишила після себе неприємні спогади для команди.

Матч ПСВ – Шахтар відбудеться в Ейндговені 10 вересня. Команди розпочнуть гру о 19:45 за київським часом. Для донецького клубу це буде стартовий поєдинок в основному етапі нового розіграшу Ліги чемпіонів.

Раніше також стало відомо, що українська бригада арбітрів працюватиме на матчі за участю ПСЖ, у складі якого виступає захисник збірної України Ілля Забарний.