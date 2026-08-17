Президент Шахтаря Рінат Ахметов напередодні матчу проти Харкова провів робочу зустріч із генеральним директором клубу Сергієм Палкіним, спортивним директором Даріо Срною та головним тренером команди Ардою Тураном. Про це повідомила пресслужба донецького клубу.

Ми зустрілися з Ардою Тураном, Дарійо Срною та Сергієм Палкіним, щоб обговорити, чим ще можемо допомогти команді та як можемо її посилити. Ми не все зробили з того, що планували, і маємо для цього ще 17 днів. Попереду на нас чекає важкий та важливий шлях у чемпіонаті України. Мої колеги – президенти інших клубів – зробили дуже багато і серйозно посилили склади, тому я переконаний, що боротьба в чемпіонаті буде надзвичайно складною. Усі ставлять собі найамбітніші цілі, і ми також хочемо створити гідну конкуренцію та зробимо все можливе, щоб захистити титул.

А в Лізі чемпіонів на нас чекає прекрасна подорож. Я переконаний, що хлопці отримуватимуть величезне задоволення від гри на найвищому рівні. Ми також працюватимемо з підвищеним пульсом і, сподіваюся, разом отримаємо багато позитивних емоцій від хороших результатів. Ми й надалі будемо обговорювати, чим іще можемо допомогти команді, щоб вона була максимально готовою до сезону.

Арда [Туран], велике спасибі вам за те, що ви тут, у нашій країні. Ви, як і всі українці, прокидаєтеся під ракети, під бомби. Ви є послом турецького народу. Знаю, що Туреччина нас підтримує, турецький народ нас підтримує, президент Ердоган нас підтримує. Я думаю, що Україна вистоїть і отримає справедливий, довгостроковий мир. Я не думаю – я переконаний у тому, що Україна отримає справедливий і довгостроковий мир.