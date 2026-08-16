Динамо у меншості обіграло Колос, здобувши другу перемогу поспіль
Біло-сині дотиснули свого суперника
Київське Динамо здобуло другу перемогу поспіль в чемпіонаті України, обігравши Колос у матчі третього туру УПЛ – 2:1.
Кияни відкрили рахунок на 19-й хвилині. Матвій Пономаренко відзначився вже вдруге у двох матчах УПЛ цього сезону, влучно пробивши головою після передачі Владислава Дубінчака.
Перевага Динамо протрималася лише дві хвилини. Олександр Демченко скористався помилкою В'ячеслава Суркіса та пробив у ближній кут.
Переломним став 73-й хвилині. Віталій Буяльський, який з'явився на полі після заміни, віддав результативну передачу на Володимира Бражка, а півзахисник точним ударом у кут воріт Пахолюка знову вивів Динамо вперед.
Наприкінці зустрічі кияни залишилися в меншості: на 85-й хвилині Бражко отримав другу жовту картку. Попри це, команда Ігоря Костюка втримала перемогу.
Після двох зіграних матчів Динамо має шість очок і посідає четверте місце в турнірній таблиці УПЛ. Колос програв удруге та поки залишається без набраних балів. Команда Руслана Костишина йде 15-ю.
УПЛ, 3-й тур
Динамо – Колос – 2:1
Голи: Пономаренко, 19, Бражко, 73 – Демченко, 21.