Павло Василенко

Київське Динамо здобуло другу перемогу поспіль в чемпіонаті України, обігравши Колос у матчі третього туру УПЛ – 2:1.

Кияни відкрили рахунок на 19-й хвилині. Матвій Пономаренко відзначився вже вдруге у двох матчах УПЛ цього сезону, влучно пробивши головою після передачі Владислава Дубінчака.

Перевага Динамо протрималася лише дві хвилини. Олександр Демченко скористався помилкою В'ячеслава Суркіса та пробив у ближній кут.

Переломним став 73-й хвилині. Віталій Буяльський, який з'явився на полі після заміни, віддав результативну передачу на Володимира Бражка, а півзахисник точним ударом у кут воріт Пахолюка знову вивів Динамо вперед.

Наприкінці зустрічі кияни залишилися в меншості: на 85-й хвилині Бражко отримав другу жовту картку. Попри це, команда Ігоря Костюка втримала перемогу.

Після двох зіграних матчів Динамо має шість очок і посідає четверте місце в турнірній таблиці УПЛ. Колос програв удруге та поки залишається без набраних балів. Команда Руслана Костишина йде 15-ю.

УПЛ, 3-й тур

Динамо – Колос – 2:1

Голи: Пономаренко, 19, Бражко, 73 – Демченко, 21.