Все вирішив гол на першій хвилині. Шахтар здобув перемогу над ФК Харків
Долю поєдинку вирішив один м’яч
Фото - ФК Харків
У матчі третього туру Української Прем’єр-ліги ФК Харків у Києві на стадіоні «Лівий Берег» приймав донецького Шахтаря.
Зустріч завершилася мінімальною перемогою «гірників» з рахунком 1:0. Єдиний м’яч на 31-й секунді забив Невертон, пробивши у ближній кут метрів з 16-ти.
Команди мали багато моментів впродовж матчу, але рахунок так і не змінився. Важка перемога Шахтаря, а підопічні Младена Бартуловича зазнали другої поразки поспіль.
Наразі Шахтар посідає друге місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши дев’ять очок. ФК Харків розташувався на дев’ятій позиції з трьома балами.
УПЛ, 3-й тур
Харків – Шахтар – 0:1
Гол: Невертон, 1.