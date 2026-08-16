Павло Василенко

Ланс здобув історичну перемогу над ПСЖ у матчі за Суперкубок Франції. Поєдинок на стадіоні «Фелікс Боллар» завершився сенсаційною перемогою господарів із рахунком 1:0.

Український захисник ПСЖ Ілля Забарний вийшов у стартовому складі та провів на полі всі 90 хвилин. Однак допомогти парижанам завоювати ще один трофей йому не вдалося.

Ланс відкрив рахунок на 32-й хвилині. Товен скористався своїм шансом і вивів господарів уперед. Незабаром ситуація для команди ускладнилася – на 39-й хвилині Антоніо отримав пряму червону картку.

ПСЖ отримав чисельну перевагу, але не зміг нею скористатися. Ба більше, наприкінці зустрічі команди зрівнялися за кількістю гравців: на 87-й хвилині з поля був вилучений Нуну Мендеш.

Таким чином, Ланс утримав мінімальну перевагу та вперше у своїй історії завоював Суперкубок Франції.

Свій перший матч нового сезону Ліги 1 ПСЖ проведе 23 серпня проти Ренна.

Суперкубок Франції, фінал

Ланс – ПСЖ – 1:0

Гол: Товен, 32.