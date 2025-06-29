Павло Василенко

Аль-Наср готується до трансферного наступу. Журналіст Бен Джейкобс повідомив, що саудівський клуб може значно посилити лінію атаки.

В Аль-Насрі відбувається невелика революція. Головний тренер команди Стефано Піолі офіційно попрощався з клубом. Його наступником стане Жорже Жезуш, колишній наставник Аль-Хіляля.

Нещодавно клуб зробив важливу заяву про продовження контракту Кріштіану Роналду ще на два роки. Метою керівництва тепер буде оточити португальця найкращими гравцями.

Джейкобс повідомляє, що Аль-Наср націлений на Луїса Діаса, який також цікавий Барселоні. Ліверпуль нещодавно повідомив каталонцям, що 28-річний гравець не продається. Однак саудити спробують свої сили у переговорах.

За наявними даними, Аль-Наср готує пропозицію щодо Діасу, що перевищує 85 мільйонів євро. Невідомо, чи ухвалять чемпіони Англії запропоновані умови. Сам гравець також не досяг угоди із саудівським клубом щодо індивідуального контракту.

У сезоні 2024/25 Діас зіграв 50 матчів за червоних, забив 17 м'ячів та віддав вісім результативних передач. Його контракт діє до середини 2027 року.