Павло Василенко

Німецький вінгер Флоріан Вірц близький до переходу в англійський Ліверпуль, а вартість трансферу оцінюється в приголомшливі 150 мільйонів євро, що робить цю угоду однією з найбільших цього літа.

Як повідомляє німецька Bild, завершення угоди між Баєром та Ліверпулем знаходиться на завершальній стадії. Хоча точні деталі поки що невідомі, ясно, що загальна сума включатиме як фіксовані, так і змінні бонуси.

Особливу увагу привернула незвичайна деталь – батьки Вірца, Ханс та Карін, які також керують синовою кар'єрою замість професійного агента, отримають комісію в розмірі десяти мільйонів євро від цього трансферу. Така практика зустрічається рідко, коли йдеться про гравців такого калібру, але у випадку Вірца вона дуже успішна.

22-річний плеймейкер провів визначний сезон у складі Баєра, за який він забив 16 голів і віддав 14 результативних передач у 45 матчах, що ще раз підтвердило його статус одного з найперспективніших гравців свого покоління.

Залишилося тільки офіційно завершити роботи, і незабаром «Енфілд» може стати новою футбольною ареною для одного з найпопулярніших європейських футболістів.