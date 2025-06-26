Ліверпуль придбав одноклубника Забарного за 40 мільйонів фунтів
Футболіст змінив клубну прописку
близько 1 години тому
Фото: ФК Ліверпуль
Угорський захисник Борнмута Мілош Керкез успішно пройшов медичне обстеження в Ліверпулі та уклав з клубом довгостроковий контракт (на 5 сехонів) повідомив чемпіон АПЛ на своєму сайті.
«Я справді щасливий. Для мене велика честь і привілей грати за один із найбільших клубів світу та найбільший клуб Англії. Я справді схвильований», – сказав угорський гравець.
За інформацією ЗМІ, сума трансферу склала 40 мільйонів фунтів стерлінгів.
Нагадаємо, що гравцем Борнмута є український захисник Ілля Забарний, якого хоче придбати ПСЖ.
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