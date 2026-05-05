Аль-Ребров! Екстренер збірної України знову вирушить на Близький Схід
До іранських «шахедів» фахівцю вже не звикати
12 хвилин тому
Колишній тренер збірної України Сергій Ребров може повернутися до чемпіонату Об’єднаних Арабських Еміратів. Про це повідомляє Betting Insider.
За інформацією джерела, представники українського фахівця ведуть переговори з двома клубами місцевої Про ліги. Найбільш просунутими наразі є перемовини з Аль-Вахдою.
У поточному сезоні Аль-Вахда посідає п’яте місце в чемпіонаті ОАЕ. У попередньому розіграші команда здобула бронзові нагороди. Якщо сторонам вдасться досягти домовленості, офіційне оголошення про призначення Реброва може відбутися після завершення сезону — орієнтовно в середині травня.
Нагадаємо, Сергій Ребров уже має досвід роботи в ОАЕ. Раніше він очолював Аль-Айн, з яким вигравав чемпіонат країни та інші національні трофеї.
Також було названо ім'я нового головного тренера збірної України.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05