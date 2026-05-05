Сергій Разумовський

Колишній тренер збірної України Сергій Ребров може повернутися до чемпіонату Об’єднаних Арабських Еміратів. Про це повідомляє Betting Insider.

За інформацією джерела, представники українського фахівця ведуть переговори з двома клубами місцевої Про ліги. Найбільш просунутими наразі є перемовини з Аль-Вахдою.

У поточному сезоні Аль-Вахда посідає п’яте місце в чемпіонаті ОАЕ. У попередньому розіграші команда здобула бронзові нагороди. Якщо сторонам вдасться досягти домовленості, офіційне оголошення про призначення Реброва може відбутися після завершення сезону — орієнтовно в середині травня.

Нагадаємо, Сергій Ребров уже має досвід роботи в ОАЕ. Раніше він очолював Аль-Айн, з яким вигравав чемпіонат країни та інші національні трофеї.

