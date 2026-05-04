Михайло Цирук

Перша в карʼєрі перемога Марти Костюк на тисячнику в Мадриді досі не відпускає. Це справді було «вау», причому «вау» одразу в кількох аспектах. Неймовірно переконлива і як ніколи доросла гра Костюк впродовж усього турніру, перемога над гордістю та головною надією російського тенісу в фіналі, якій передував успіх у грі зі «справжньою австрійкою» Потаповою в 1/2, і, звісно ж, чергове потужне нагадування світу про Україну та український спорт, адже фото з переможним сальто Марти справді облетіло чимало світових медіа.

Та навіть якщо відкинути емоції, і подивитися суто на факти та наслідки тріумфу української тенісистки, то вони також видаються дуже яскравими та переконливими. Розповідаємо, чому перемога Марти Костюк – справді визначна подія як для неї особисто, так і для всього вітчизняного тенісу та спорту.

Таке вдавалося лише Світоліній

У суботу Марта Костюк стала лише другою українкою, яка зуміла перемогти на турнірі WTA 1000. До цього це вдавалося лише Еліні Світоліній, котра робила це чотири рази. Але праймова Еліна, за всієї поваги до всіх інших наших тенісисток, була людиною з іншої планети. Тож цією перемогою Костюк увійшла в такий собі елітний клуб. Клуб, де поки що лише дві членкині, і хочеться вірити, що друга зможе, як мінімум, повторити успіхи першої.

Неймовірна переможна серія

Як же довго й важко Марта йшла до першої справді великої перемоги своєї карʼєри (перемоги на 250-никах для гравчині такого рівня великими назвати не повернеться язик)!

Шлях Марти Костюк - це американські гірки з яскравими спалахами та не менш болючими й прикрими спадами. Вона завжди була досить якісною тенісисткою, проте так само завжди їй бракувало психологічної стійкості та стабільності. Класична Марта – це людина-настрій: може прибити когось з лідерок світового рейтингу, а може взяти та й програти людині з-за меж топ-100. І ніколи не знаєш, який з цих варіантів справдиться сьогодні.

Аж тут прорвало, причому з якою ж неймовірною силою. Починаючи з 10 квітня цього року Марта не знає, що таке поразка. 12 матчів поспіль, або ж 11, якщо не рахувати успіх на Кубку Біллі Джин Кінг. Навіть з погляду голої статистики це досягнення - фантастика. Але тут важлива не лише цифра, а й те, як Костюк здобувала ці перемоги.

Домінантний, агресивний та впевнений теніс українки не може залишати байдужим. Зокрема, й проти сильних суперниць: Пегула, Носкова, Потапова, Андрєєва. Це вже не та емоційна дівчинка, у якої у вирішальний момент тремтять коліна. Не та Марта, яка часто дозволяла емоціям зіпсувати все. І якщо так буде й надалі – матимемо топа рівня Світоліної.

Гортаючи стрічки в соцмережах натрапив на одне з інтервʼю Марти, де вона зізнавалася, що багато працювала з психологом. Що ж, цьому психологу можна лише подякувати. Крім того, у тій же розмові Костюк зазначила, що якби вона зосередилася суто на тенісі, то вже б давно мала перемогу на турнірі Грендслем. Заява, звісно, смілива, але чому б і ні? Марті вже не 19, але ще далеко не 30, тож часу для розвитку й прогресу більш ніж достатньо.

Дві українки в топ-15

Найбільша перемога в карʼєрі Костюк привела її до найвищої в карʼєрі позиції у світовому рейтингу. Успіх у Мадриді підняв Марту аж на 15-ту сходинку, і тепер ми маємо одразу дві українки в топ-15. Подібне стається вперше в історії нашої країни. Еліна Світоліна, до слова, втратила три позиції, і тепер замикає чільну десятку.

Костюк стала лише другою українкою після Світоліної, якій вдалося зайти до топ-15 найкращих тенісисток планети. Хочеться вірити, що рух угору продовжиться й на майбутньому тисячнику в Римі. І не просто хочеться: ми маємо для цього дуже серйозні підстави.

Справа на мільйон

А якщо бути точним, то на 1 мільйон 7 тисяч і 165 євро. Саме стільки призових заробила Марта Костюк за перемогу на мастерсі в Мадриді. Що робити з цією інформацією – вирішуйте самі. Можна порадіти, можна позаздрити, а можна ще раз усвідомити рівень турніру: на слабкому мільйон доларів не платять.

Призові інших українок, що змагалися в Мадриді, звісно, були значно скромнішими. Ангеліна Калініна дісталася третього раунду і заробила €54 110. Еліна Світоліна, Юлія Стародубцева та Дарʼя Снігур залишили змагання в другому колі та отримали по €31 585. А Олександра Олійникова та Даяна Ястремська завершили виступи на тисячнику в 1/64 фіналу. Їхні призові склали €21 285.

Слава Україні!

Саме цими словами завершилася переможна промова Марти Костюк після фіналу. Наші атлети багато говорять про значну роль спорту у нагадуванні світу про Україну. Дуже часто говорять значно більше, ніж роблять. Звісно, жодні балачки ніколи не перевершать конкретні дії та вчинки. Але інформаційна складова, як не крути, також важлива.

З місією нагадати про Україну Костюк точно впоралася. Чимало людей у світі, які не дуже стежать за тим, що відбувається далі їхньої вулиці, були змушені подумати, чому Марта не тиснула руку майже половині своїх суперниць, чому після фіналу немає спільного фото тенісисток, і чому переможниця не насипає компліментів на адресу суперниці. Це, як мінімум, точно привертає увагу, і це вже непогано.

Не менш важливою є й спортивна складова цього питання. «Слава Україні» з найвищої точки пʼєдесталу після перемоги в фіналі тисячника звучить значно гучніше та виглядає значно переконливіше, ніж українські прапори на людях, що в наступні 90 хвилин програють Самсунспору чи Легії в Лізі конференцій. Ні в якому разі не хочу применшити важливість другого варіанту, абсолютно кожен голос є важливим. Але ж і заперечувати очевидний факт, що рівень змагання напряму впливає на рівень уваги до нього, також немає сенсу. Своїм виступом у Мадриді Марта Костюк змусила згадати Україну на найвищому рівні, і за це їй можна лише подякувати.