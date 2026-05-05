Володимир Кириченко

Італійський спеціаліст Андреа Мальдера близький до того, щоб стати головним тренером збірної України. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Зазначено, що він готовий очолити «синьо-жовтих». Угода з італійцем перебуває на стадії завершення.

🚨🇺🇦 Andrea Maldera, set to become the new Ukrainian national team head coach with immediate effect.



Agreement being finalised with the Italian manager. pic.twitter.com/Ro1AiM7OOj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 4, 2026

Останнім місцем роботи Мальдери був Марсель, який він залишив в лютому. Він був асистентом Роберто Де Дзербі.

З 2016 по 2021 роки Андреа входив до тренерського штабу Андрія Шевченка в збірній України.

Раніше посаду головного тренера збірної України залишив Сергій Ребров. Він залишився віцепрезидентом УАФ та членом Виконавчого комітету.

Нагадаємо, серед претендентів на місце головного тренера збірної України був Мирон Маркевич.