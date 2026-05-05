Збірна України отримає нового наставника, угода близька до завершення
Відомий спеціаліст прийняв пропозицію від УАФ
24 хвилини тому
Італійський спеціаліст Андреа Мальдера близький до того, щоб стати головним тренером збірної України. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
Зазначено, що він готовий очолити «синьо-жовтих». Угода з італійцем перебуває на стадії завершення.
Останнім місцем роботи Мальдери був Марсель, який він залишив в лютому. Він був асистентом Роберто Де Дзербі.
З 2016 по 2021 роки Андреа входив до тренерського штабу Андрія Шевченка в збірній України.
Раніше посаду головного тренера збірної України залишив Сергій Ребров. Він залишився віцепрезидентом УАФ та членом Виконавчого комітету.
Нагадаємо, серед претендентів на місце головного тренера збірної України був Мирон Маркевич.
