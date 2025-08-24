Головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі підбив підсумки матчу 1 туру Серії А проти Кремонезе (1:2). Його слова наводить Football Italia.

Кремонезе - незручна команда, що не дає тобі грати, до того ж це був перший тур. Ми мали, як і в наступних 37 матчах, підвищити відчуття небезпеки. Бо інакше ми - команда, яка може програти будь-кому. Потрібно підвищити рівень агресії як в атаці, так і в обороні, відчуваючи небезпеку. Ми знали, що Кремонезе сильний на подачах, і пропустити два голи в такий спосіб – це лише питання сприйняття небезпеки.

У цій команді є гравці високої якості. Ми програли не через відсутність Леана чи когось іншого. Ми програли, бо потрібно відчувати небезпеку: коли ти без м’яча і не відчуваєш загрози, можеш пропустити гол у будь-який момент. Треба підвищити увагу. Ми створювали моменти, але пропустити гол із першого ж навісу - це неприпустимо. Так не має бути. Італійський чемпіонат складний, потрібно вигравати навіть брудні матчі, особливо на початку сезону, і ми в цьому провалилися. Це не питання тактики чи техніки, а питання того, що потрібно зробити крок вперед, змінити підхід. Можливо, ми б і не виграли, але точно не програли б, - пояснив Аллегрі.