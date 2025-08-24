Анчелотті оцінив перспективи Модріча в Мілані: «Він залишить свій слід у Серії А»
Менеджер відмітив професіоналізм гравця
37 хвилин тому
Цього літа хорватський півзахисник Лука Модріч залишив мадридський Реал і підписав контракт з італійським Міланом.
Колишній наставник Модріча в Реалі Карло Анчелотті висловив свою думку про виступи Луки у новому клубі.
«Я поговорив з ним, він змусить вболівальників насолоджуватися, він залишить свій слід у Серії А, він задоволений рішенням, він знає, що може поїхати на Чемпіонат світу. Він абсолютний професіонал, минулого року він не пропустив жодного тренування», — сказав Анчелотті для Sport.es
Зазначимо, що Анчелотті раніше також очолював Мілан, де за час своєї роботи виграв усі внутрішні трофеї – чемпіонат, Кубок та Суперкубок Італії, а також ставав переможцем Ліги чемпіонів та Суперкубку УЄФА.
Нагадаємо, що вчора Мілан сенсаційно вдома поступився Кремонезе.