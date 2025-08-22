Михайло Цирук

Настали чергові вихідні, а це означає, що саме час виділити для себе головні матчі футбольного вікенду, щоб не пропустити все найцікавіше. Пропонуємо до вашої уваги добірку топових поєдинків, які не дадуть вам занудьгувати у вільний час.

Субота: Топматч АПЛ та ігри українців в Італії

14:30 Ман Сіті - Тоттенгем

Минулого сезону будь-який поєдинок за участі шпор навряд чи можна було б відносити до топових, однак нову кампанію команда розпочала непогано, тож заслужила на увагу. Ну а Сіті - це завжди Сіті, і цього сезону підопічні Пепа Гвардіоли точно спробують реабілітуватися за відверто невдалий попередній.

В АПЛ шпори теж розпочали сезон дуже якісно. У першому турі чемпіонату лондонський клуб просто не помітив Бернлі (3:0), який традиційно повернувся до еліти. Зі ще більш впевненої перемоги розпочав новий сезон Манчестер Сіті. У першому турі команда Пепа Гвардіоли забила у ворота суперника аж чотири мʼячі: два з них записав на свій рахунок Ерлінг Голанд, а ще по одному - новачки Рейндерс та Шеркі.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Ман Сіті

19:30 Дженоа - Лечче

Дженоа Руслана Малиновського відкриватиме для себе новий сезон Серії А протистоянням зі скромним Лечче, і в такій грі грифони точно розраховуватимуть на очки. Подивимося, чи вдасться команді здобути їх у максимальній кількості, та скільки ігрового часу отримає українець.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Дженоа

19:30 Арсенал - Лідс

Підстав називати Арсенал командою Олександра Зінченка з кожним туром усе менше, адже каноніри, схоже, на нього зовсім не розраховують. Проте ця команда, так чи інакше, залишається претендентом на чемпіонство, за яким варто слідкувати, і в другому турі на неї чекає домашня зустріч з Лідсом, що відзначив повернення до АПЛ перемогою над Евертоном у стартовому турі.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Арсеналу

21:45 Рома - Болонья

Дуже невизначеним видається й майбутнє іншого гравця збірної України Артема Довбика. Та наразі він гравець Роми, і його команда розпочинатиме новий сезон поєдинком з Болоньєю, котру вовки не можуть перемогти вже пʼять разів поспіль. Чи вдасться перервати негативну серію цього разу?

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Роми

Неділя: матчі українських легіонерів

16:00 Евертон - Брайтон

Невідомо, чи зможе взяти участь у цьому матчі Віталій Миколенко, але його команді так чи інакше потрібно реабілітуватися за поразку від Лідса у першому турі (0:1), аби не починати чемпіонат на аутсайдерських позиціях. Чи зможуть підопічні Девіда Моєса набрати перші очки в новому сезоні?

Прогноз ХSPORT.ua - Евертон не програє

20:30 Вільярреал - Жирона

Асист Віктора Циганкова у першому турі не допоміг Жироні здобути очки, тож для каталонців також важливо не програти у другому поєдинку поспіль, проте зробити це у виїзному поєдинку з Вільярреалом буде досить непросто. Окрім Циганкова, чекаємо на полі з перших хвилин і нашого Владислава Крапивцова, адже основний Голкіпер Паулу Гассаніга у першому турі отримав червону картку.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Вільярреала

22:30 Овʼєдо - Реал

Чекати на полі Андрія Луніна цієї неділі навряд чи варто, а ось подивитись матч його Реала проти новачка Ла Ліги Овʼєдо - можна. Перший матч сезону дався вершковим досить непросто, тож подивимося, чи зможе суперник змусити команду Хабі Алонсо понервувати й цього разу.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Реала

Понеділок: ще один топовий матч АПЛ

22:00 Ньюкасл - Ліверпуль

Зустріч першої та пʼятої команд минулого сезону, майже колишньої та, можливо, нової команди Александра Ісака. Афіша виглядає досить непогано, і якби не зустріч Сіті та Тоттенгема, ця битва одноосібно претендувала б на статус матча туру.

Минулого сезону у протистояннях команд була повна рівність: вони обмінялися перемогами та зіграли внічию. Та найважливіший матч того сезону, фінал Кубка Ліги, таки виграв Ньюкасл (2:1), тож підопічним Арне Слота точно є за що брати реванш.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Ліверпуля

В матеріалі використані фото Getty images