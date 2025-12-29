Головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі підбив підсумки матчу 17 туру Серії А проти Верони (3:0). Його слова наводить Football Italia.

Я задоволений тим, що ми робимо, але не можна опускати планку. Ми зіграли організовано, хоча після 3-0 потрібно було діяти краще - не статичне володіння м'ячем, а динамічне.

Чим далі, тим важче буде. Гра в Кальярі буде дуже складною, потрібно добре підготуватися, потрібні всі, бо з цього моменту до 18 лютого у нас вкрай важливий місяць. Нарешті ми перемогли «маленького» суперника вдома. Це важливо, - розповів Аллегрі.