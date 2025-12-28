Нкунку дебютними голами за Мілан приніс перемогу над Верону
Француз мовчав пів сезону
близько 2 годин тому
Мілан та Верона відкривали недільну програму 17 туру Серії А. Матч на «Сан-Сіро» завершився з рахунком 3:0.
Команда Массіміліано Аллегрі відвантажила у ворота суперника три голи без відповіді. Початок розгрому поклав гол Пулішича перед перервою.
Верона не змогла оговтатись від голу в роздягальню, проваливши старт другої 45-хвилинки. Свої перші голи в Серії А провів Нкунку, який відзначився дублем у воротах гостей, перетворивши другу половину зустрічі в формальність.
Серія А. 17 тур
Мілан - Верона 3:0
Голи: Пулішич, 45+1, Нкунку, 48, 53 (з пенальті)
Мілан завдяки перемозі над Вероною повернувся на першу сходинку в Серії А. Потіснити червоно-чорних можуть сусіди з Інтера, які сьогоді ввечері завітають до Бергамо на поєдинок з Аталантою.
Поділитись