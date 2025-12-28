Італійський клуб Мілан продовжує відстежувати ситуацію з українським воротарем мадридського Реалу Андрієм Луніним, повідомляє Milan News. 26-річний голкіпер розглядається як один із потенційних варіантів заміни Майку Меньяну, з яким у клубу виникли складнощі при продовженні контракту.

Керівництво россонері вивчає ринок та аналізує кілька кандидатур на позицію основного воротаря, серед яких фігурує і Лунін. Українець перебуває під пильною увагою скаутів клубу як можливе посилення команди. Проте пріоритетом для Мілана залишається досягнення угоди з Меньяном щодо нового контракту.

Цього сезону Лунін провів за Реал два матчі, пропустивши п'ять голів, а його вартість за версією Transfermarkt оцінюється в 15 мільйонів євро.

