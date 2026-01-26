Головний наставник Мілана Массіміліано Аллегрі висловився за підсумками гостьового поєдинку проти Роми, який завершився нічиєю 1:1. Зустріч відбулася у рамках 22-го туру чемпіонату Італії.

«Ми добре провели перші 7-8 хвилин, але могли зіграти ще краще. Потім Рома вийшла вперед, а ми пропустили кілька вертикальних пасів, в яких вони дуже сильні, і вони першими добиралися до других м'ячів. Меньян добре зіграв і втримав нас на плаву.

Другий тайм був іншим: ми краще зіграли в технічному плані, а вони ослабли. Ми їдемо з хорошим результатом, 1:1 у Римі в цей момент сезону дуже важливий: ми заробили очко над Наполі і зберегли відстань у 4 очки від Роми».