Аллегрі — про нічию з Ромою: «Меньян добре зіграв і втримав Мілан на плаву»
Фахівець відзначив гру кіпера
37 хвилин тому
Массіміліано Аллегрі/фото: Мілан
Головний наставник Мілана Массіміліано Аллегрі висловився за підсумками гостьового поєдинку проти Роми, який завершився нічиєю 1:1. Зустріч відбулася у рамках 22-го туру чемпіонату Італії.
«Ми добре провели перші 7-8 хвилин, але могли зіграти ще краще. Потім Рома вийшла вперед, а ми пропустили кілька вертикальних пасів, в яких вони дуже сильні, і вони першими добиралися до других м'ячів. Меньян добре зіграв і втримав нас на плаву.
Другий тайм був іншим: ми краще зіграли в технічному плані, а вони ослабли. Ми їдемо з хорошим результатом, 1:1 у Римі в цей момент сезону дуже важливий: ми заробили очко над Наполі і зберегли відстань у 4 очки від Роми».