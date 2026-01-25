Мілан ведее перемовини щодо трансферу захисника Лаціо
Гравець готовий залишити клуб улітку
39 хвилин тому
Маріо Хіла/фото: Лаціо
Італійський центральний захисник Маріо Хіла вже четвертий сезон захищає кольори римського Лаціо після переходу з мадридського Реалу за 6 млн. євро.
Тоді бланкос отримали також право на 50% від майбутнього перепродажу гравця, і невдовзі ця опція може бути реалізована.
25-річний футболіст повідомив керівництву Лаціо про бажання змінити клуб наступного літа, і вже відомо, що Мілан розпочав із ним переговори про можливий контракт.
Однак Лаціо, як і раніше, розраховує заробити на продажі — переговори орлів будуть вестися починаючи з суми 20 млн євро. У поточному сезоні Хіла зіграв 22 матчі.
Раніше знайшов підсилення у боротьбі за чемпіонство в Лондоні.
Поділитись