Наставник Мілана Массіміліано Аллегрі прокоментував поразку своєї команди в 1/8 фіналу Кубка Італії, де «россонері» поступилися Лаціо з рахунком 0:1.

«Лаціо виграв матч, створивши для нас більше труднощів, ніж у суботу. У першому таймі ми кілька разів помилялися у передачах та дарували моменти супернику.

Це був статичний матч, у якому перемогти мав той, хто першим розкриє оборону суперника. Ми не використовували свої моменти та пропустили після кутового, при якому мали оборонятися краще. Цього сезону таке траплялося і проти Кремонезе та Пізи: коли ми домінуємо та не забиваємо, це стає небезпечним. Нам треба вдосконалюватись.

У Леау був хороший шанс, він добре діяв як у штрафному майданчику, так і за його межами. Коли його немає у штрафному, нам потрібно заповнювати цей простір іншими гравцями. Він працював на команду, і нам потрібно, щоб усі продовжували так само.

Це поразка, але нашою метою залишається повернення до Ліги чемпіонів наступного сезону», — наводить слова Аллегрі Football-Italia.