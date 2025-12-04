Сергій Разумовський

В 1/8 фіналу Кубка Італії Болонья здобула вольову перемогу над Пармою.

Гості краще розпочала матч і вже на 13-й хвилині повели в рахунку завдяки точному удару Бенедичака, змусивши Болонью відіграватися. Господарі поступово перехопили ініціативу, і ще до перерви змогли відновити паритет – Роу реалізував один із моментів команди. У другому таймі гра тривала у рівній боротьбі й ішла до серії пенальті, однак на самому фініші, на 89-й хвилині, Кастро забив переможний гол, принісши непросту волюву перемогу та путівку далі.

У дуелі Лаціо та Мілана господарі діяли активніше в атаці й завдали більше ударів по воротах суперника, проте моменти россонері були гострішими: за моделлю очікуваних голів xG гості створили шансів на 0.83 проти 0.66 в «орлів». Обидві команди довго не могли реалізувати свої нагоди, а гра тримала напругу практично до кінця. Вирішальний епізод стався на 80-й хвилині, коли Дзакканьї пробив точно та приніс господарям сенсаційну мінімальну перемогу 1:0, завдяки якій римляни пробилися до наступної стадії турніру.

Болонья та Лаціо вийшли до чвертьфіналу. Команди вийшли одна на одну в наступному раунді змагань.

Кубок Італії, 1/8 фіналу

Болонья – Парма 2:1

Голи: Роу, 38, Кастро, 89 – Бенедичак, 13

Лаціо – Мілан 1:0

Гол: Дзакканьї, 80

Лаціо: Мандас, Марушич, Хіла, А. Романьолі, Лука Пеллегріні (Тавареш 71), Весіно (Деле-Баширу 58), Гендузі, Башич, Ісаксен (Канчелльєрі 83), Кастельянос (Нослін 58), Дзакканьї (Педро 83)

Мілан: Меньян, Де Вінтер, Томорі, Павлович, Салемакерс (Нкунку 64), С. Річчі, Яшарі (Модрич 81), Рабіо, Еступіньян (Бартезагі 87), Леау, Лофтус-Чік (Пулішич 81)

Попередження: Павлович 2, Де Вінтер 84

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Лаціо – Мілан.