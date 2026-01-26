Павло Василенко

Хабі Алонсо, схоже, недовго залишатиметься без роботи. Після нетривалого та суперечливого періоду в мадридському Реалі, який завершився вже після півсезону, іспанський фахівець знову опинився в центрі уваги провідних клубів Європи. Серія нестабільних результатів, а також напружені стосунки з частиною гравців змусили президента Реала Флорентіно Переса припинити співпрацю з тренером, тимчасово довіривши команду Альваро Арбелоа.

Наразі Алонсо перебуває у відпустці, проте, за інформацією англійських ЗМІ, вона триватиме недовго. Повідомляється, що серйозний інтерес до нього проявляє Ліверпуль – клуб, із яким Алонсо пов’язаний не лише тренерськими амбіціями, а й легендарним ігровим минулим. Іспанець провів за червоних 210 матчів і був частиною команди, що виграла Лігу чемпіонів у 2005 році.

За чутками, між представниками Ліверпуля та Алонсо вже відбулася закрита зустріч. Нестабільні результати команди та зростаючий тиск на Арне Слота змушують керівництво клубу шукати альтернативи, і Алонсо розглядається як головний кандидат на майбутнє.

Іспанський тренер, однак, готовий прийти не за будь-яких умов. Він вимагає повної свободи дій на трансферному ринку та масштабних інвестицій – до 460 мільйонів євро – для глибокої реконструкції складу. Серед бажаних новачків називаються Міккі ван де Вен, Адам Вортон, Бредлі Баркола та Майкл Олісе – гравці, які мають оновити всі лінії команди та повернути їй динаміку.