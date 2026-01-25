Клуб АПЛ зв’язався з Алонсо
Іспанський фахівець може очолити Ліверпуль
43 хвилини тому
Іспанський фахівець Хабі Алонсо може очолити Ліверпуль. Про це повідомляє AS.
За даними джерела, керівництво англійського гранду вже вийшло на контакт із оточенням 43-річного тренера і дало зрозуміти, що зацікавлене у його кандидатурі. Сам Алонсо відкритий до повернення в тренерську роботу, проте не збирається приймати першу пропозицію.
Наразі посаду головного тренера Ліверпуля займає Арне Слот. Під його керівництвом команда не може здобути перемогу в останніх п'яти турах англійської Прем'єр-ліги. Останнім місцем роботи Алонсо був мадридський Реал, який він залишив після фіналу Суперкубку Іспанії, де команда поступилася Барселоні.
