Іспанський фахівець Хабі Алонсо може очолити Ліверпуль. Про це повідомляє AS.

За даними джерела, керівництво англійського гранду вже вийшло на контакт із оточенням 43-річного тренера і дало зрозуміти, що зацікавлене у його кандидатурі. Сам Алонсо відкритий до повернення в тренерську роботу, проте не збирається приймати першу пропозицію.

Наразі посаду головного тренера Ліверпуля займає Арне Слот. Під його керівництвом команда не може здобути перемогу в останніх п'яти турах англійської Прем'єр-ліги. Останнім місцем роботи Алонсо був мадридський Реал, який він залишив після фіналу Суперкубку Іспанії, де команда поступилася Барселоні.

