Головний тренер Ліверпуля Арне Слот з іронією прокоментував чутки щодо можливого приходу Хабі Алонсо на тренерський місток мерсисайдського клубу. Іспанський фахівець після звільнення з Реала залишається без роботи, а в медіа дедалі частіше з’являються припущення про його можливе повернення на Енфілд уже в ролі наставника.

Напередодні матчу Ліги чемпіонів проти Марселя Слот розпочав відповідь із жарту:

Хабі подзвонив мені й сказав, що працюватиме тут. Побачивши реакцію присутніх, нідерландський тренер одразу уточнив свою думку. Ні, ні, ні. Це одне з найдивніших запитань, які мені коли-небудь ставили. Що я можу сказати з цього приводу? Я тут уже півтора року, мені подобається моя робота, хоча зараз у нас серйозні труднощі, і це очевидно.

Раніше в іспанських та англійських ЗМІ неодноразово наголошували, що Хабі Алонсо вважають одним із найбільш ймовірних кандидатів для Ліверпуля.