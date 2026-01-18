Павло Василенко

Після звільнення Діно Топпмоллера клуб із Франкфурта опинився у пошуках наставника, здатного швидко стабілізувати команду та зберегти єврокубкові амбіції. За інформацією Bild, керівництво Айнтрахта розглядає Алонсо як одне з найпривабливіших і водночас найбільш надійних рішень. Повідомляється, що спортивний директор Маркус Креше зацікавлений у якнайшвидшій особистій зустрічі з тренером, щоб з’ясувати реальність потенційної співпраці.

Чутки набули особливої ваги через таймінг: вони з’явилися лише за кілька днів після відходу Алонсо з мадридського Реала. Така швидкість розвитку подій наштовхує на думку, що іспанець уже готовий до нового виклику.

Нагадаємо, що саме в Німеччині Алонсо зробив собі ім’я як тренер. У Баєрі він не лише відточив своє ремесло, а й привів клуб до історичного чемпіонства в Бундеслізі. Тепер повернення до Німеччини може стати логічним і водночас несподіваним продовженням його тренерського шляху.