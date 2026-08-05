Сергій Разумовський

Челсі проведе товариський матч проти Ювентуса. Український вінгер лондонської команди Михайло Мудрик розпочне зустріч на лаві запасних.

До стартового складу Челсі увійшли:

Санчес, Марко Палестра, Адарабіойо, Фофана, Гато, Ніколл-Джазулі, Кайседо, Кенда, Жоау Педру, Ґіттенс і Велбек.

Для Мудрика це перше потрапляння до заявки Челсі на матч приблизно за півтора року. Востаннє українець виходив на поле в офіційному поєдинку наприкінці листопада 2024 року, коли лондонський клуб зустрічався з Гайденгаймом у груповому етапі Ліги конференцій.

У тій зустрічі Челсі переміг із рахунком 2:0, а Мудрик відзначився одним із голів. Після цього футболіст не брав участі в офіційних матчах команди.

У грудні 2024 року в організмі українця виявили мельдоній, який входить до переліку заборонених препаратів. Через це Мудрик тривалий час залишався поза футбольним процесом. Наприкінці листопада WADA пішла на мирову угоду з футболістом через зміни в антидопінгових правилах і сказувала дискваліфікацію.

До виникнення ситуації з допінг-тестом українець провів за Челсі 73 матчі. На його рахунку десять голів і 11 результативних передач.

Головний тренер лондонського клубу Хабі Алонсо раніше повідомляв, що 25-річний Мудрик може взяти участь у товариському матчі проти Ювентуса. Тепер українець отримав можливість повернутися на поле, однак розпочне зустріч серед запасних.