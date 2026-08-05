Алонсо не збрехав. Мудрик увійшов до заявки Челсі на Ювентус
Українець може вийти на поле вперше за 1,5 роки
Челсі проведе товариський матч проти Ювентуса. Український вінгер лондонської команди Михайло Мудрик розпочне зустріч на лаві запасних.
До стартового складу Челсі увійшли:
Санчес, Марко Палестра, Адарабіойо, Фофана, Гато, Ніколл-Джазулі, Кайседо, Кенда, Жоау Педру, Ґіттенс і Велбек.
Для Мудрика це перше потрапляння до заявки Челсі на матч приблизно за півтора року. Востаннє українець виходив на поле в офіційному поєдинку наприкінці листопада 2024 року, коли лондонський клуб зустрічався з Гайденгаймом у груповому етапі Ліги конференцій.
У тій зустрічі Челсі переміг із рахунком 2:0, а Мудрик відзначився одним із голів. Після цього футболіст не брав участі в офіційних матчах команди.
У грудні 2024 року в організмі українця виявили мельдоній, який входить до переліку заборонених препаратів. Через це Мудрик тривалий час залишався поза футбольним процесом. Наприкінці листопада WADA пішла на мирову угоду з футболістом через зміни в антидопінгових правилах і сказувала дискваліфікацію.
До виникнення ситуації з допінг-тестом українець провів за Челсі 73 матчі. На його рахунку десять голів і 11 результативних передач.
Головний тренер лондонського клубу Хабі Алонсо раніше повідомляв, що 25-річний Мудрик може взяти участь у товариському матчі проти Ювентуса. Тепер українець отримав можливість повернутися на поле, однак розпочне зустріч серед запасних.
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