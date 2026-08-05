Сергій Разумовський

Вінгер Мохамед Салах близький до переходу в Трабзонспор. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, 34-річний єгиптянин може підписати з турецьким клубом контракт на два сезони.

Трабзонспор уже підтвердив, що веде перемовини з колишнім футболістом Ліверпуля. Водночас остаточних домовленостей між сторонами наразі не досягнуто.

У складі турецької команди виступають двоє українців – захисник Арсеній Батагов і півзахисник Руслан Маліновський. У разі трансферу Салах стане найтитулованішим футболістом в історії клубу та може посилити його атакувальну лінію.

Єгиптянин перебуває у статусі вільного агента після завершення дев’ятирічного періоду виступів за Ліверпуль. До англійського клубу Салах приєднався у 2017 році та згодом став одним із ключових футболістів команди.

У минулому сезоні нападник провів 41 матч, забив 12 голів і віддав десять результативних передач. За роки в Ліверпулі Салах виграв чемпіонат Англії, Лігу чемпіонів, Кубок Англії, Кубок англійської ліги та клубний чемпіонат світу.

Цікаво, що на цій позиції Салах замінить ще одного українця Олександра Зубкова, який улітку перебрався до АЕК.