Павло Василенко

Головний тренер Челсі Хабі Алонсо прокоментував повернення до команди українського вінгера Михайла Мудрика, який після тривалої перерви через дискваліфікацію знову працює разом із партнерами.

Напередодні українець прибув до Гонконгу, де лондонський клуб проводить передсезонний збір. Для Мудрика це стало першим повноцінним тренуванням із командою з кінця 2024 року.

За словами Алонсо, футболіст перебуває у хорошому настрої та вже може отримати ігровий час у найближчому контрольному матчі, хоча говорити про повну готовність поки зарано.

«Він уже тривалий час тренується самостійно. Але це зовсім інше – взаємодіяти з партнерами по команді. Він справжній професіонал. Зараз найголовніше – поступовий прогрес», – цитує Алонсо видання Football London.

Іспанський фахівець розповів, що після прильоту Мудрик насамперед адаптувався до команди, а не проходив повноцінне тестування фізичного стану.

«Він приїхав просто з аеропорту до готелю. Учора було більше емоцій, ніж оцінки його фізичної форми. Але так, він уже може зіграти. Щоправда, 90 хвилин – ще зарано. Ми можемо включити його до заявки, і він здатен вийти на поле», – пояснив Алонсо.

Тренер також наголосив, що вся команда позитивно сприйняла повернення українця.

«Ми дуже раді, що Міша знову з нами. Ви бачили його посмішку – для нього це чудове відчуття. Він багато працював індивідуально, а тепер головне – знову знайти взаєморозуміння з партнерами», – додав наставник лондонської команди.

Наступний контрольний матч Челсі проведе 5 серпня проти Ювентуса, і саме в цій зустрічі Мудрик може вперше після тривалої паузи знову з'явитися на полі.

Нагадаємо, український вінгер був відсторонений від футболу в грудні 2024 року після позитивного допінг-тесту на мельдоній. Після завершення дисциплінарної справи та скорочення терміну відсторонення Мудрик отримав право повернутися до професійних виступів і нині поступово набирає оптимальну форму.