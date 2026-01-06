Алонсо оцінив яскравий старт Реала в новому році
Ударний початок 2026 року
близько 2 годин тому
Головний тренер Реала Хабі Алонсо підбив підсумки матчу 19 туру Ла Ліги проти Бетіса (5:1). Його слова наводить Marca.
Радий розпочати рік із заслуженої та впевненої перемоги завдяки хорошій командній роботі. Важливо продовжувати переконливо перемагати вдома, щоб набути впевненості.
У попередньому матчі відзначився Джуд, а зараз Гонсало та Рауль. Зараз ми на підйомі, а в сучасному футболі стандарти відіграють вирішальну роль.
Ми з нетерпінням чекаємо Суперкубка. Це короткий турнір з сильними суперниками, і ми сподіваємося вийти у фінал. Ми з нетерпінням чекаємо захоплюючого дербі з Атлетіко, - сказав Алонсо.
21-річний талант став другим гравцем Реала, хто почав забивати у Ла Лізі з хет-трику. Першим був не Роналду.
