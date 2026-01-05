Павло Василенко

Кадрові проблеми змусили мадридський Реал піти на нетиповий крок і повернути до активної роботи лікаря, з яким клуб уже прощався. Колишній керівник медичного штабу «вершкових» Ніко Міхіч, який працював із командою в епоху Зінедіна Зідана та Карло Анчелотті, знову щоденно співпрацюватиме з першою командою. Досі хорват виконував лише консультативну функцію, однак тепер очолить медичний напрям.

Міхіч приєднався до Реала у 2017 році, але був звільнений у листопаді 2023-го після серії травм, що накрила команду. Втім, нинішня ситуація змусила керівництво переглянути це рішення. Як повідомляє Cadena Cope, тривожним сигналом стала чергова травма Кіліана Мбаппе, яка переповнила чашу терпіння босів клубу.

З початку сезону в Реалі вже зафіксовано 23 ушкодження, і в клубі дійшли висновку, що проблема потребує негайного втручання. Йдеться не лише про зменшення кількості травм, а й про необхідність більш точних діагнозів та індивідуальних програм відновлення для кожного футболіста.

Ніко Міхіч уже повернувся до щоденної роботи та знову базуватиметься на тренувальній базі у Вальдебебасі. Лікар, який добре знайомий із внутрішніми процесами «Королівського клубу», фактично ніколи не розривав зв’язків із Реалом, а тепер отримав шанс стабілізувати ситуацію в команді, яку серйозно підкосили травми.