Сергій Разумовський

Нападник Реала Гонсало Гарсія став одним із головних героїв домашнього матчу 18-го туру Ла Ліги проти Бетиса, в якому мадридці здобули розгромну перемогу з рахунком 5:1. 21-річний іспанець видав яскравий перформанс, оформивши хет-трик і фактично знявши питання щодо переможця в цій зустрічі.

Завдяки трьом забитим м’ячам Гарсія вписав своє ім’я в історію Реала. Він став лише другим футболістом мадридського клубу, який почав забивати у Ла Лізі за Реал одразу з хет-трика. Раніше подібне досягнення підкорилося Руду ван Ністелрою: у вересні 2006 року нідерландець також стартував у чемпіонаті Іспанії за мадридців із трьох м’ячів у матчі з Леванте, який завершився перемогою 4:1.

Для самого Гарсії цей хет-трик став важливою віхою і в контексті поточного сезону. Це його перші три голи в кампанії у всіх турнірах – до цього він відзначився лише результативною передачею в Лізі чемпіонів. Загалом нападник отримував обмежений ігровий час: у нинішньому сезоні він провів 418 хвилин у 18 матчах у всіх змаганнях, і така ефективність у грі з Бетисом може суттєво вплинути на його подальшу роль у команді.

Раніше повідомлялося, що Кріштіану Роналду може повернутися на Сантьяго Бернабеу.