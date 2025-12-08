Розпочалася криза? Реал переміг лише двічі в останніх семи матчах
Черговою невдачею став поєдинок Ла Ліги проти Сельти
30 хвилин тому
Реал - Сельта/фото: Google
Мадридський Реал виграв лише два матчі з останніх семи у всіх турнірах.
Останньою невдачею став домашній поєдинок 15 туру Ла Ліги проти Сельти, що завершився поразкою 0:2.
Якщо поглянути на останні сім зустрічей, вершкові перемогли лише Атлетік у чемпіонаті Іспанії та Олімпіакос у Лізі чемпіонів. Інші суперники — Ліверпуль, Райо Вальєкано, Ельче, Жирона та Сельта не дали мадридцям обіграти себе.
Реал в останніх 7 матчах
- Реал – Сельта – 0:2
- Атлетік – Реал – 0:3
- Жирона – Реал – 1:1
- Олімпіакос – Реал – 3:4
- Ельче – Реал – 2:2
- Райо Вальєкано – Реал – 0:0
- Ліверпуль – Реал – 1:0