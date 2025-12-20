Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо поділився враженнями про свою роботу у «королівському» клубі, повідомляє Marca.

«З самого початку та з перших розмов у нас були близькі відносини з керівництвом, повні довіри, поваги та прихильності. Ми знаємо, який у нас проект та які перед нами цілі. Вимоги максимальні, але дорога довга. Будуть як добрі моменти, так і не дуже. На нас чекає остання гра цього року, завдяки якій цей рік можна завершити на мажорній ноті та розпочати наступний із рішучістю.

Перше, що потрібно зробити, це перемогти, а потім – грати якнайкраще. Оцінки будуть наприкінці сезону, зараз же його середина. До того ж, не мені себе оцінювати», – сказав Алонсо.