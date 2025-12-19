В Іспанії оцінили гру Луніна в матчі Реала: «Український гравець був бездоганним»
Воротар отримав порцію похвали
близько 1 години тому
У рамках 1/16 фіналу Кубка Іспанії мадридський Реал ледве обіграв Талаверу з рахунком 3:2.
Із перших хвилин у стартовому складі команди Хабі Алонсо вийшов український голкіпер Андрій Лунін. Незважаючи на два пропущені голи, воротар кілька разів виручав партнерів, здійснивши три ключові сейви.
Гра Луніна привернула увагу іспанських ЗМІ і портал Football Espana оцінив його виступ у сім балів — один із найвищих показників серед гравців Реала у цьому матчі.
«Лунін міг би зіграти краще під час першого голу Талавери, але в інших епізодах український гравець був бездоганним. У доданий час він зробив неймовірний сейв, не дозволивши господарям забити у додатковий час», — написали в Football Espana.