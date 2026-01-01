Український захисник ПСЖ Ілля Забарний зараз демонструє найгірший показник серед гравців свого амплуа в паризькому клубі за відсотком виграних верхових єдиноборств у поточному сезоні.

Згідно зі статистикою Twitter-пабліку Paris Stats Germain, вихованець київського Динамо виграє лише 42 відсотки повітряних дуелей у матчах чемпіонату Франції та Ліги чемпіонів, що в середньому становить близько одного успішного епізоду за гру.

За цим показником Забарний помітно поступається своїм конкурентам за місце в основному складі. Так, Пачо виграє 55 відсотків верхових єдиноборств у середньому 1,4 за матч, Маркіньйос показує результат 58 відсотків при двох вдалих дуелях за гру, а Лукас Бералдо лідирує з показником 62 відсотки та середнім значенням 2,9 за матч.

Раніше відомий коментатор зробив заяву щодо Забарного та Сафонова в ПСЖ.