Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім підбив підсумки матчу 20 туру АПЛ проти Лідса (1:1). Його слова наводить Manchester Evening News.

Я думаю, ми добре зіграли. Ми значно покращили багато речей порівняно з минулою грою. Добре контролювали агресивність Лідса попереду, контролювали ситуацію 1 в 1. Дуже хороша атмосфера.

Ми краще володіли м'ячем, добре взаємодіяли. Лідс був в кращих позиціях для гри, і це видно з того, як ми грали. Мали більше шансів забити, ніж у суперника, - сказав Аморім.