Амоірм: «Контроль над агресивністю Лідса був ключовим»
МЮ не зміг обіграти принципового суперника
17 хвилин тому
Рубен Аморім / Фото - Getty Images
Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім підбив підсумки матчу 20 туру АПЛ проти Лідса (1:1). Його слова наводить Manchester Evening News.
Я думаю, ми добре зіграли. Ми значно покращили багато речей порівняно з минулою грою. Добре контролювали агресивність Лідса попереду, контролювали ситуацію 1 в 1. Дуже хороша атмосфера.
Ми краще володіли м'ячем, добре взаємодіяли. Лідс був в кращих позиціях для гри, і це видно з того, як ми грали. Мали більше шансів забити, ніж у суперника, - сказав Аморім.
Манчестер Юнайтед посідає 5 місце в АПЛ, набравши 31 бал після 20 турів.