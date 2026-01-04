Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім поділився очікуваннями від поєдинку 20 туру АПЛ проти Лідса. Його слова наводить Manchester Evening News.

Я чув, що це велике дербі, чудова атмосфера, велике суперництво, але кожен матч в АПЛ є дуже важким, тож це просто ще один матч. Я знаю, що це дуже важливо для вболівальників, але ми маємо поїхати туди і спробувати виграти.

Вони мають високий темп, а ми іноді маємо з цим проблеми. Вони впевнені в собі, але ми довели, що можемо виграти за будь-яких обставину. Ми знаємо, що вони змінюють систему. В останньому матчі вони замінили двох гравців, які зазвичай є основними. Хороші гравці, тренер, чудове оточення, тому це буде важкий матч, - розповів Аморім.