Аморім: «Лідс грає у високому темпі, і це створює проблеми»
Roses rivalry відкриває 2026 рік для обох команж
10 хвилин тому
Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім поділився очікуваннями від поєдинку 20 туру АПЛ проти Лідса. Його слова наводить Manchester Evening News.
Я чув, що це велике дербі, чудова атмосфера, велике суперництво, але кожен матч в АПЛ є дуже важким, тож це просто ще один матч. Я знаю, що це дуже важливо для вболівальників, але ми маємо поїхати туди і спробувати виграти.
Вони мають високий темп, а ми іноді маємо з цим проблеми. Вони впевнені в собі, але ми довели, що можемо виграти за будь-яких обставину. Ми знаємо, що вони змінюють систему. В останньому матчі вони замінили двох гравців, які зазвичай є основними. Хороші гравці, тренер, чудове оточення, тому це буде важкий матч, - розповів Аморім.
Манчестер Юнайтед посідає 5 місце в АПЛ, набравши 30 очок після 19 турів.
