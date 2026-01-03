Сергій Разумовський

Брайтон обіграв Бернлі вдома в матчі 20-го туру англійської Прем'єр-ліги з рахунком 2:0.

Окремою подією зустрічі стала поява на полі центрального півзахисника господарів Джеймса Мілнера, який вийшов на заміну на 80-й хвилині. Таким чином 40-річний англієць зіграв в АПЛ у 25-му календарному році поспіль. Свій перший матч у чемпіонаті Мілнер провів у сезоні-2002/2003, дебютувавши за Лідс.

4 січня Мілнеру виповнилося 40 років, і зараз він є другим гвардійцем АПЛ із 649 іграми – до рекорду Гарета Баррі йому залишилося 4 матчі. У поточному сезоні Джеймс на клубному рівні провів 13 матчів, забив 1 гол і віддав 1 асист.

Раніше повідомлялося, що Брайтон узгодив камбек легенди клубу.