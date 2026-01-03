Сергій Разумовський

Арсенал здобув важливу виїзну перемогу над Борнмутом у матчі 20-го туру Англійської Прем’єр-ліги – поєдинок завершився з рахунком 3:2 на користь лондонців. Про цю статистичну подію повідомляє Opta, акцентуючи увагу на персональному досягненні одного з лідерів команди Мікеля Артети.

Ключовою фігурою зустрічі став центральний півзахисник Арсенала Деклан Райс. Саме він двічі вразив ворота суперника у другому таймі – спочатку на 54-й хвилині, а згодом ще раз на 71-й, оформивши дубль і суттєво вплинувши на підсумковий результат матчу.

Для англійця це особливий момент, адже він забив свій перший у кар’єрі дубль у рамках Прем’єр-ліги. Символічно, що це сталося лише у його 296-му матчі в турнірі – показник, який демонструє, якою була роль хавбека в Арсеналі та Вест Гемі.

У сезоні-2025/26 26-річний Райс залишається одним із найстабільніших виконавців Арсенала: він уже провів 27 матчів у всіх турнірах за клуб, записавши до активу чотири забиті м’ячі та п'ять результативних передач. Така статистика підкреслює його роль не лише як руйнівника в центрі поля, а й як футболіста, який дедалі частіше додає команді конкретики попереду – голами та асистами.

