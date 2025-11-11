Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім поділився враженнями про вплив Жозе Моурінью, нинішнього наставника Бенфіки, на його кар'єру. За словами Аморіма, дворазовий переможець Ліги чемпіонів став для нього взірцем того, яким має бути тренер на найвищому рівні.

«Я навчався у багатьох тренерів, проте Моурінью був для мене прикладом. Не тільки для португальців він еталон, а й для всього світу. Протягом усієї своєї кар'єри він завжди перемагав. Особливо спочатку.

Жозе завжди відрізнявся від інших своєю манерою спілкування, і, пам'ятаю, тут, в Англії, це дуже подобалося. Цікаво, що ми з ним ніби обмінялися країнами та клубами. Для мене він приклад, і іноді я обмінююся з ним повідомленнями, але не більше», — сказав Аморім для TNT Sports.