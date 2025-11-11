Нападник Манчестер Юнайтед Беньямін Шешко не зіграє за збірну Словенії у листопадових матчах відбору чемпіонату світу-2026 проти Косова (15 листопада) та Швеції (18 листопада).

Форвард зазнав пошкодження коліна наприкінці поєдинку 11-го туру АПЛ проти Тоттенгема, в якому вийшов на заміну у другому таймі. Після невдалого епізоду гравець залишив поле, накульгуючи, і Юнайтед був змушений догравати вдесятьох.

Як повідомила пресслужба збірної Словенії, Шешко залишився у Манчестері для додаткового медичного обстеження. Клуб поки не розкриває деталей ушкодження, але очікується, що форвард може повернутися до тренувань перед матчем з Евертоном, який запланований на 24 листопада.

Втрата основного нападника стане серйозним викликом для Словенії, яка продовжує боротьбу за вихід на чемпіонат світу. Становище команд у групі B за два тури до кінця: Швейцарія має 10 очок і посідає перше місце, у Косова 7 пунктів, у Словенії - 3, Швеція має лише один бал у турнірній таблиці.