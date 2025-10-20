Аморім: «Перемога над Ліверпулем відображає наш командний дух»
Манчестер Юнайтед здобув три очки на полі мерсисайдців
28 хвилин тому
Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім прокоментував перемогу своєї команди у виїзному матчі 8-го туру англійської Прем’єр-ліги проти Ліверпуля, який завершився з рахунком 2:1 на користь манкуніанців.
Кожен день у ролі головного тренера Манчестер Юнайтед є особливим, але ця перемога — тим більше. Приємно бачити наших уболівальників, які співали під час гри, коли суперник — чинний чемпіон і матч відбувається на його полі. Ця перемога присвячена саме їм і відображає наш командний дух. Вірю, ми здатні грати ще краще.
Ми вивчимо цей поєдинок так само, як і будь-який інший — побачимо все хороше та все, що треба покращити. Але командна гра, яку сьогодні показали наші футболісти, була справді особливою, — розповів Аморім пресслужбі Манчестер Юнайтед.
Свій наступний матч у чемпіонаті Англії Манчестер Юнайтед проведе проти Брайтона 25 жовтня.
