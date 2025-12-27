Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім підбив підсумки стартового матчу 18 туру АПЛ проти Ньюкасла (1:0). Його слова наводить NBC.

Нам довелося всім разом страждати на, було дуже важко. Перший тайм ми провели добре, а в другому просто оборонялися, намагаючись щось створити через Кунью. У нас були моменти в контратаках.

Було багато матчів, в яких ми грали добре, але не брали очки. Сьогодні все було навпаки: ми страждали разом і взяли три очки.

Я пам'ятаю матч тут минулого року: ми програли флангові дуелі. І ми спробували уявити гру заздалегідь і створити для гравців більш комфортні умови.

Ми не пропустили, зіграли в 4 захисники - тут і прес-конференція не потрібна., тож можна йти додому і насолоджуватися Boxing Day, - підсумував Аморім.