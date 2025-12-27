Аморім - після перемоги МЮ: «Можна насолоджуватися Boxing Day»
Манкуніанці вистраждали 3 очки
близько 1 години тому
Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім підбив підсумки стартового матчу 18 туру АПЛ проти Ньюкасла (1:0). Його слова наводить NBC.
Нам довелося всім разом страждати на, було дуже важко. Перший тайм ми провели добре, а в другому просто оборонялися, намагаючись щось створити через Кунью. У нас були моменти в контратаках.
Було багато матчів, в яких ми грали добре, але не брали очки. Сьогодні все було навпаки: ми страждали разом і взяли три очки.
Я пам'ятаю матч тут минулого року: ми програли флангові дуелі. І ми спробували уявити гру заздалегідь і створити для гравців більш комфортні умови.
Ми не пропустили, зіграли в 4 захисники - тут і прес-конференція не потрібна., тож можна йти додому і насолоджуватися Boxing Day, - підсумував Аморім.
Манчестер Юнайтед посідає 5 місце в АПЛ, набравши 29 очок після 17 турів.