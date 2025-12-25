Український нападник Роми Артем Довбик зацікавив кілька клубів АПЛ, повідомляє Estadio Deportivo.

Інтерес до Довбика проявляють Евертон, Сандерленд та Вест Гем. На Туманному Альбіоні цінують якості Артема, які потрібні для гри у Прем'єр-лізі.

Довбик у складі Роми встиг провести 14 матчів у всіх турнірах, у яких записав на свій рахунок 2 голи та 2 результативні передачі. Наразі форвард збірної України перебуває у процесі відновлення після травми і ще не повернувся до повноцінних виступів.

